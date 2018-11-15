جرائم القتل تهدد الأسر المصرية.. وخبراء: الثقافة وأفلام العنف السبب

يومًا بعد الآخر، تتفاقم جرائم القتل بشكل كبير خاصة في المجتمع المصري، وهو ما جعل منها عاملًا رئيسيًا يهدد أمن البلاد، حيث بات ازديادها بشكل مخيف يؤثر على استقرار الدولة، حيث تنوعت الجرائم واختلفت أسبابها ودوافعها.

وتسللت جرائم القتل داخل البيوت، حيث أصبحت نهاية كل مشكلة أسرية هي ارتكاب أحد أطرافها لجريمة القتل، والتي أصبحت تنتهي اليوم بنهايات مأساوية تصل إلى حد قتل أحد الوالدين أو الأشقاء، وهو ما يزيد الأمر خطورة، خاصة مع تكرار نفس القصص والجرائم بين العديد من أفراد الأسر.

انهيار ثقافة المجتمع

وحول هذا الأمر، قال الدكتور جمال فرويز استشارى الطب النفسي، إن انتشار القتل فى المجتمع يرجع إلى عدة أسباب منها انهيار ثقافى مما ادي الي انهيار اخلاقي، وانهيار سلوكي، وانهيار في القيم الدينية، وانهيار في العلاقات الاجتماعية سواء داخل الأسرة أو داخل المجتمع.

وأشار "فرويز"، فى تصريح خاص لـ"الفجر"، إلى أن انتشار القتل فى الأسر المصرية يعود إلى تدهور الحالة المادية للمجتمع، والانفتاح الاقتصادى، وبيع القطاع العام، وثورة يناير.

وأضاف استشاري الطب النفسي، أن القادم سيكون أسوا بكثيرإذا لم تلتفت الحكومة لذلك وتقوم بمعالجة المشكلة وإلا ستتفتت مصر، قائلا: "اتقذوا مصر قبل الضياع".

انتشار أفلام العنف

وفي سياق متصل، أكد سيد أبو حليمة خبير الاقتصاد، أن جرائم القتل أصبحت جزء أساسى من المجتمع المصرى، والمقلق حاليا هو زيادة معدل جريمة القتل، فلا يمر يوم إلا وتحدث جريمة قتل، كما أن انتشار أفلام العنف له دور كبير في نشر تلك جرائم القتل البشعة.

وأشار" أبو حليمة"، فى تصريح خاص لـ"الفجر"، إلى أن هناك أسباب كثيرة لانتشار مثل تلك جرائم القتل الأسرية، منها "إصابة بعض الأشخاص بالاكتئاب النفسي، وانفصام في الشخصية، وجنون العظمة، والغيرة القاتلة، وعدم القدرة على السيطرة على النفس، واضطرابات الشخصية تشكل عوامل خطورة كالأزمات المالية، والظروف المعيشية الصعبة بسبب الفقر، أو الخلافات الزوجية أوالتفكك الأسري.

وأضاف خبير الاقتصاد، أنه يجب علي الحكومة إعادة النظر فيما يُنشر ويبث عبر وسائل الإعلام، ويجب علي الحكومة توفير الخدمات العلاجية والتأهيلية لضحايا العنف الأسري وعلاج المرضى النفسيين.

ارتفاع معدل جرائم القتل إلى 92%

ومن جانبه، قال وائل إدريس المحامي بالاستئناف والنقض والدستورية العليا، إن جرائم الأسرة أصبحت خطرا ملموسًا يهدد معظم البيوت المصرية، وتتنوع أسبابها ما بين القتل بسبب الميراث أو الإدمان أو حتى مصاريف المنزل أو تكاليف الزواج، ظاهرة القتل فى محيط الأسرة انتشرت فى السنة الأخيرة بشكل كبير.

وأشار" إدريس"، فى تصريح خاص لـ "الفجر"، إلى أن هناك 92% من الإحصائيات الرسمية، من جرائم القتل، التى تحدث فى محيط الأسرة بدافع الشرف، وغالبا ما تتم الجرائم فى لحظة غياب عن الوعى وتنتهى بقتل الأبناء أو الأبوين والأشقاء.

وأضاف المحامي بالاستئناف والنقض والدستورية العليا، أن معالجة هذه الظاهرة تشريعياً وقانونياً تحتاج فقط إلى تفعيل دولة القانون والسرعة فى تحقيق العدالة، وذلك يتطلب تطوير منظومة العدالة لتحقيق الردع العام.

وأوضح أن هناك ثلاثة أنواع للقتل، وهي العمد مع سبق الإصرار والترصد، والذي يبيت فيه المتهم النية ويعقد العزم على الفعل، وتصل عقوبتها إلى الإعدام شنقًا، بينما يعد النوع الثاني من الجرائم هو الذي لا يحضر فيه المتهم النية للقتل فتصل عقوبته إلى السجن المؤبد، والنوع الأخير هو القتل الخطأ والذي تصل عقوبته إلى شهر مع غرامة مالية.