رئيس "سياحة النواب" يشكر الأجانب على نقل الصورة الحقيقية لمصر





وأكد أن الحديث الرائع من سائحي العالم عن مصر، يؤكد أن الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، والدول التي تدعم وتمول وتسلح وتأوي الإرهاب والإرهابيين، هي التي كانت وراء تشويه صورة مصر بالخارج خاصة داخل الدول التى كان السائحين فيها يتوجهون إلى مصر.

وجه النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، التحية للسائحين الأجانب، على نقل الصورة الحقيقية للاوضاع السياسية والأمنية داخل مصر.وقال في تصريحات للمُحررين البرلمانيين: "تابعت تقريرا بثته قناة CNN لسائحين من جنسيات مختلفة أكدوا فيه إن وسائل الإعلام العالمية لم تعكس الصورة الحقيقية لحالة الأمن فى مصر وضخموا الأحداث بشكل سلبى وغير واقعى، وهو ما لم يستشعروه عند زيارتهم للبلاد"، موضحًا أن السائحين أكدوا فى حديثهم لقناة CNN بالعربية استقرار الحالة الأمنية فى مصر، وأعربوا عن استمتاعهم بأجازاتهم فى مصر وأكدوا أنهم ينوون زيارتها مجددا.واعتبر أن مثل هذه التقارير التي تبثها وسائل الإعلام العالمية، أكبر دعاية مجانية للترويج للسياحة المصرية على خريطة السياحة العالمية، مُناشدًا وزارات السياحة والخارجية والثقافة والآثار والهيئة العامة للاستعلامات وإعلام ماسبيرو والقنوات الفضائية الخاصة والإذاعات الموجهة وجميع وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والرقمية فى اعطاء أكبر اهتمام لمثل هذا القضايا التى تعتبر واحدة من أهم وسائل الترويج غير التقليدية للسياحة المصرية.واقترح على الحكومة عقد سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات والندوات على ان يحضرها ويشارك فيها عدد كبير من سائحي مختلف الجنسيات مع جميع المراسلين الأجانب المتواجدين داخل مصر لفتح حوارات مفتوحة فيما بين السياح الأجانب ووسائل الاعلام العالمية بمختلف أنواعها لنقل الصورة الحقيقية عن مصر وعن الأوضاع السياسية والأمنية الحقيقية داخل مصر.