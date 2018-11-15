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إيهاب الحنفي: أنجزنا 75% من تطوير تل العقارب.. وحرصنا على وجود روح مصر الفاطمية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:27 م
إيهاب الحنفي: أنجزنا 75% من تطوير تل العقارب.. وحرصنا على وجود روح مصر الفاطمية
إيهاب الحنفي
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هدى عبدالرازق
 
قال إيهاب الحنفي، المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إن المناطق العشوائية مقسمة إلى غير مخطط، وغير آمن، منوهًا بأن التعامل مع ملف المناطق العشوائية غير الآمنة يحظى بأولوية لدى الدولة.

وأشار خلال حواره ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الخميس، إلى أن نسبة العمل في منطقة تل العقارب والتي أصبح اسمها الآن منطقة روضة السيدة وصلت إلى 75%، موضحًا أنهم عملوا على وجود روح مصر الفاطمية في تصميم المنطقة.

ولفت إلى أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الأسمرات في مرحلتيه الأولى والثانية، أعطى للمواطنين ثقة في مشروعات الدولة لتطوير العشوائيات.
المزيد عن: صندوق تطوير العشوائيات تطوير العشوائيات العشوائيات إيهاب الحنفي
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