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أمين سر "إسكان النواب" يطالب الحكومة بتفعيل غرامات رش المياه بالشوارع

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:27 م
أمين سر إسكان النواب يطالب الحكومة بتفعيل غرامات رش المياه بالشوارع
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إسلام شعراوي
 

طالب النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بتفعيل غرامات رش المياه في الشوارع على المخالفين وهي 20 ألف جنيه، وإذا تكررت الواقعة يتم تطبيق الغرامة مع الحبس لمدة 6 أشهر، مؤكدا أن نسبة الفاقد من المياه النظيفة تصل إلى 5% سنويا.

 

وناشد "إسماعيل"، المواطنين بالإبلاغ عن كل شخص يقوم برش الشارع بالمياه النظيفة والتقاط صورة له أو مقطع فيديو لتوثيق الواقعة وإرسالها للجهات المعنية لتتمكن من تطبيق الغرامة عليه بالدليل القاطع حتى لا يتهرب حال تطبيق الغرامة عليه، بالإضافة لضرورة إلقاء الضوء على كل الوقائع التي يتم تطبيق الغرامات عليها في كل وسائل الإعلام لتوعية المواطنين وتحذيرهم وفي نفس الوقت لحثهم على الحفاظ على المياه.

 

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحفاظ على المياه أمن قومي، ولهذا لابد من عمل نشرات دورية في كافة وسائل الإعلام لضرورة الحفاظ عليها، لافتا إلى أن إيرادات هذه الغرامات سيتم عمل صيانة للشبكات وإصلاح الوصلات القديمة التي تتسبب في إهدار المياه أيضا.

المزيد عن: وزارة التنمية المحلية محمد إسماعيل غرامات رش المياه بالشوارع إسكان النواب
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