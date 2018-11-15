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محافظة الجيزة تنعى الشهيد ساطع النعماني

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:26 م
محافظة الجيزة تنعى الشهيد ساطع النعماني
اللواء أحمد راشد - أرشيفية
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نرمين فتحى
 

نعت محافظة الجيزة شهيد الوطن العقيد ساطع النعماني ضحية الإرهاب في أحداث بين السرايات.

 

وتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بخالص التعازي للشرطة المصرية ولأهل الشهيد وأسرتة نيابه عن مواطني محافظة الجيزة، مؤكدا أن شهداء الوطن حفروا أسماءهم بأحرف من نور وتضحياتهم ستظل في الوجدان ولن تمحى.

 

وأشار، إلى قوة عزم المصريين بالاستمرار في حربهم ضد الإرهاب ووقوفهم خلف أبطال الوطن من الجيش والشرطة لخوض معركتهم حتى النهاية، مبينا أنه سيتم تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم الشهيد العميد ساطع النعماني على ميدان النهضة تخليداً لذكراه ولتضحياته الوطنية.


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