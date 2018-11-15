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ما لا تعرفه عن فوائد "التمور" الصحية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:32 م
ما لا تعرفه عن فوائد التمور الصحية
التمر
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تحتوي التمور على عناصر مغذية وفيتامينات ومعادن، وحدد الخبراء فوائد التمر في التالي:-

- تحسن نشاط الدماغ
 تحتوي التمور على نسبة عالية من الغلوكوز، ما يساعد على تنشيط الدماغ، حيث بفضل تناول التمور يتحسن الانتباه والقدرات التحليلية.

- تحمي الخلايا من التلف 
تحتوي التمور على نسبة عالية من مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة، ما تضمن حماية الخلايا من التلف بتأثير الجذور الحرة.

- تساعد التمور عند ارتفاع ضغط الدم
تناول التمور بانتظام يحسن توازن ضغط الدم ويحسن الحالة الصحية للذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

- التمور فعالة جدا في مكافحة أمراض البرد
وهذا يرجع إلى أن لها خاصية كبيرة في طرد البلغم وتهدئة السعال.

- تحسن الحالة النفسية عند الإجهاد
كل من يشعر بأن جسمه محطم عليه بتناول التمور، لأنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B6 الذي يعزز الثقة بالنفس والحالة الصحية.

- توفر التمور الأحماض الأمينية اللازمة للجسم
تناول تمرة واحدة مع كوب من الحليب تكفي لتوفير الحد الأدنى من الأحماض الأمينية الرئيسية التي يحتاجها الجسم. والتمور مادة غذائية لتعزيز مناعة الجسم.
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