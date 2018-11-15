ما لا تعرفه عن فوائد "التمور" الصحية

تحتوي التمور على عناصر مغذية وفيتامينات ومعادن، وحدد الخبراء فوائد التمر في التالي:-





- تحسن نشاط الدماغ

تحتوي التمور على نسبة عالية من الغلوكوز، ما يساعد على تنشيط الدماغ، حيث بفضل تناول التمور يتحسن الانتباه والقدرات التحليلية.





- تحمي الخلايا من التلف

تحتوي التمور على نسبة عالية من مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة، ما تضمن حماية الخلايا من التلف بتأثير الجذور الحرة.





- تساعد التمور عند ارتفاع ضغط الدم

تناول التمور بانتظام يحسن توازن ضغط الدم ويحسن الحالة الصحية للذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.





- التمور فعالة جدا في مكافحة أمراض البرد

وهذا يرجع إلى أن لها خاصية كبيرة في طرد البلغم وتهدئة السعال.





- تحسن الحالة النفسية عند الإجهاد

كل من يشعر بأن جسمه محطم عليه بتناول التمور، لأنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B6 الذي يعزز الثقة بالنفس والحالة الصحية.





- توفر التمور الأحماض الأمينية اللازمة للجسم