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القصة الكاملة للمؤتمر الأول لتعليم الشباب المصري فنون الطهي بالمجان

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:25 م
القصة الكاملة للمؤتمر الأول لتعليم الشباب المصري فنون الطهي بالمجان
جانب من المؤتمر
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أحمد رمضان متولى
 
في مؤتمر كبير وبحضور تخطى الـ٢٠٠٠ شخص، أنهى الشيف المصري الإيطالي مسعد محمد للو، الشهير بـ "ميمو روما" الفعاليات الأولى لمبادرة تعليم الشباب المصري فنون الطهي بالمجان حيث شرح أسرار صناعة البيتزا الإيطالي في الصالة المكشوفة باستاد القاهرة الدولي.

بدأ ميمو روما، المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم الوقوف دقيقة حداد على روح والدته، ثم بدء شرح أسرار البيتزا الإيطالي وكيفية صناعتها، وشاركه في ذلك الحضور الذين صنعوا العديد من البيتزات بأيديهم.

قدم "ميمو روما" في المؤتمر مجموعة من البيتزات الغريبة على المطبخ المصري مثل البيتزا بالبطاطس والبيتزا بالبتنجان والبيتزا بالخس.

أنهى الشيف المصري الإيطالي، مؤتمره بتوزيع شهادات على الحاضرين معه موقعة بأسمه وتوثق حضور الشخص للمؤتمر الأول لمبادرة تعليم الشباب المصري بالمجان، ويذكر أن المؤتمر من تنظيم راندا الطحان.


ووعد "ميمو روما" الحضور بتقديم المؤتمر الثاني له قريبا وسيكون عن أسرار صناعة المعكرونة بأكثر من ألف طريقة مختلفة.
القصة الكاملة للمؤتمر الأول لتعليم الشباب المصري فنون الطهي بالمجان
القصة الكاملة للمؤتمر الأول لتعليم الشباب المصري فنون الطهي بالمجان
القصة الكاملة للمؤتمر الأول لتعليم الشباب المصري فنون الطهي بالمجان
المزيد عن: مؤتمر الطهي روما بيتزا ايطالي بيتزا
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