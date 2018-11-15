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الزمالك يتحفظ على ضم فرانك كوم

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:24 م
الزمالك يتحفظ على ضم فرانك كوم
فرانك كوم
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هاني عصام
 
يتحفظ مسئولو نادي الزمالك في الحصول على خدمات فرانك كوم لاعب فريق الترجي التونسي بعد ترشيحه للانضمام إلى الفريق في ميركاتو الشتاء.

وجاء قرار إدارة الزمالك بالتحفظ على الصفقة بسبب الزحمة الموجودة في وسط الملعب بوجود أكثر من لاعب متميز.

ويرغب مسئولو الزمالك في استغلال المقعد الأجنبي الموجود بعد رحيل المغربي حميد أحداد في التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز لتعويض النقص العددي في خط الهجوم.

وفاز الزمالك في آخر المباريات على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف واحد ببطولة الدوري.

المزيد عن: كريستيان جروس فرانك كوم الزمالك الدوري المصري الترجي التونسي
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