ضبط 11 عنصرا خطرا و7 أسلحة نارية في حملة مكبرة بالعبور (صور)

شنت مديرية أمن القليوبية، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم العبور، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وضمت ضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائي بالاشتراك وإدارة المرور مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن وذلك لتحقيق التواجد الأمني بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة تحت الإشراف الميداني لقيادات إدارة البحث الجنائي.

وتأتي الحملة في إطار توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالقيام بحملات يومية على مستوي جميع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية وذلك في مجال الحملات المتنوعة واسعة الإنتشار لإشعار المواطنين بالتواجد الشرطي الفعال بالشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط 11 متهما من العناصر الخطرة، و7 أسلحة نارية، و3 قضايا مخدرات بإجمالي 250 جم بانجو، و160 جم حشيش، و100 جم هيروين.