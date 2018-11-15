استقالات جماعية من حكومة ماي بسبب مشروع اتفاق بريكست

استقال دومينيك راب وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، احتجاجاً على الاتفاق الخاص بالخروج من الاتحاد والذي أعدته رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وكتب على تويتر "يؤسفني أن أقول إنه بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس بشأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي كان لا مفر من الاستقالة".

وقال راب إن خطة ماي تهدد وحدة المملكة المتحدة وسلامة أراضيها.

إلى ذلك، أعلن وزير الدولة البريطاني المكلف شؤون إيرلندا الشمالية الخميس استقالته على خلفية #اتفاق_بريكست قائلا إنه لا يجعل من المملكة المتحدة "دولة مستقلة ذات سيادة".

وكتب الوزير شايليش فارا على حسابه على تويتر إن الاتفاق "يترك المملكة المتحدة بين خروج ولا خروج دون تحديد مهلة زمنية لنصبح فيها أخيرا دولة مستقلة".

وكان فارا قد أيد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء على الخروج في 2016 والذي صوت فيه 52% من البريطانيين على الانسحاب.

وقال فارا "إن هذا الاتفاق لا يضمن أن تكون المملكة المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة، دولة مستقلة تتحرر من قيود الاتحاد الأوروبي، مهما كانت التسمية".

وأضاف "نحن دولة فخورة وإنه يوم حزين عندما نلزم بالانصياع لقوانين وضعتها دول أخرى أظهرت بأنها لا تكترث لمصلحتنا".

واستقالت إيستر مكفي وزيرة العمل والمعاشات من حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتكون ثالث مسؤول يترك منصبه اليوم الخميس بسبب اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت مكفي في خطاب لماي "الاتفاق الذي طرحتيه على الحكومة أمس لا يحترم نتيجة الاستفتاء".

واستقالت أيضاً وزيرة الدولة لشؤون بريكست سويلا بريفرمان الخميس من الحكومة البريطانية لتصبح رابع وزير يستقيل من الحكومة احتجاجا على مشروع اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وكتبت بريفرمان في رسالة استقالتها لتيريزا ماي أن "التنازلات" المقدمة لبروكسل في مسودة الاتفاق "لا تحترم إرادة الشعب".

إلى ذلك، تراجع الجنيه الإسترليني الخميس بعد إعلان وزير بريكست في الحكومة البريطانية دومينيك راب استقالته، لتخسر العملة حوالى 1% من قيمتها مقابل الدولار.

وتدنت قيمة الجنيه صباحاً إلى 1,2858 دولارا مقابل 1,2992 دولارا مساء الأربعاء قرابة الساعة 22,00 توقيت غرينتش، ليعود إلى المستوى الذي كان عليه الثلاثاء قبل إعلان مشروع الاتفاق حول بريكست ومصادقة حكومة تيريزا ماي عليه مساء الأربعاء.