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تحديد موعد ظهور "حكم الفيديو" في كأس آسيا 2019

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:22 م
تحديد موعد ظهور حكم الفيديو في كأس آسيا 2019
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وكالات
 
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه سيستعين بنظام حكم الفيديو المساعد بدءاً من دور ربع النهائي في كأس آسيا مطلع 2019 في الإمارات.

وكان الاتحاد الآسيوي أشار إلى رغبته المبدئية في الاستعانة بحكم الفيديو في سبتمبر، لكنه أكد اليوم الاستقرار على تطبيق النظام في 7 مباريات في كأس آسيا، وبدءاً من دور ربع النهائي.

وتستعين بطولات الدوري الكبرى في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا بحكم الفيديو، الذي يسمح بتغيير القرارات المصيرية عن طريق متابعة لقطات الإعادة، كما ظهر حكم الفيديو في كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وستشهد كأس آسيا 2019 الموسعة مشاركة 24 منتخباً لأول مرة، بدلاً من 16 منتخباً في البطولات الأخيرة.
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