ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

النيابة السعودية: رسم صورة تقريبية للمتعاون التركى وتسليمها إلى أسطنبول

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:20 م
النيابة السعودية: رسم صورة تقريبية للمتعاون التركى وتسليمها إلى أسطنبول
صورة أرشيفية
طباعة
الفجر السعودي
 
كشف شلعان الشلعان، وكيل النيابة العامة السعودية، عن رسم صورة تقريبية للمتعاون الذى استلم جثة المواطن السعودى جمال خاشقجى، وسيتم تسليمها للجانب التركي.

وقال وكيل النيابة العامة السعودية، فى مؤتمر صحفى، طلبنا من الأتراك إفادات الشهود وهواتف المجني عليه.

المزيد عن: محمد بن سلمان سلمان المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
-
x
18:15
-
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 1:30:03 PM