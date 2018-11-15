النيابة السعودية: رسم صورة تقريبية للمتعاون التركى وتسليمها إلى أسطنبول
الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:20 مالفجر السعودي
كشف شلعان الشلعان، وكيل النيابة العامة السعودية، عن رسم صورة تقريبية للمتعاون الذى استلم جثة المواطن السعودى جمال خاشقجى، وسيتم تسليمها للجانب التركي.
وقال وكيل النيابة العامة السعودية، فى مؤتمر صحفى، طلبنا من الأتراك إفادات الشهود وهواتف المجني عليه.
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