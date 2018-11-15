البشير يتهم جهات دولية بتعطيل مبادرة السودان لتحقيق السلام

كشف الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الخميس، أن هناك جهات -لم يسمها- حاولت عرقلة مبادرة السودان لتحقيق السلام بدولة أفريقيا الوسطى، مؤكدا في ذات الوقت، أن حكومته ستواصل جهودها لجمع الفرقاء بالخرطوم لأجل السلام والاستقرار بأفريقيا الوسطى.

وقال الرئيس البشير، خلال مخاطبته المؤتمر العام التاسع للحركة الإسلامية السودانية، بالخرطوم، إن "للسودان جهود لتحقيق السلام بأفريقيا الوسطى"، ووصف البشير، بوجود ما أسماه" الحسد والغيرة لبعض الجهات، وكيف أن السودان يعمل لجمع فرقاء أفريقيا الوسطى، ويحاولون تعطيل مبادرة السودان وجهوده في السلام بأفريقيا الوسطى".

وأكد البشير، أن بلده "يستطيع جمع الجماعات المسلمة "السيليكا" والمسيحية "انتي بالامان"، بإفريقيا الوسطى، وبأنهم مقتنعون بأن السودان يستطيع أن يحقق السلام".

وبخصوص انعقاد القمة الطارئة للاتحاد الأفريقي حول الإصلاح بأديس أبابا، في الفترة من 14-18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، طلب السيد موسي فكى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تأجيل انطلاق جولة المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة في أفريقيا الوسطى التي كان مقررا لها منتصف هذا الشهر، وتجرى مشاورات حاليا لتحديد موعد جديد لانطلاق المفاوضات.

وكانت وزارة الخارجية السودانية، أعلنت قبل أيام عن تأجيل انطلاقة مفاوضات بين الحكومة والفصائل المسلحة في أفريقيا الوسطى في الخرطوم بمنتصف نوفمبر الحالي، بسبب انعقاد القمة الطارئة الاتحاد الأفريقي في العاصمة أديس أبابا، في يومي 14 و15 الحالي.

يذكر أن روسيا لها دور في مبادرة السودان لتحقيق السلام بجمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك خلال البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية السودانية في مطلع سبتمبر الماضي.

وقد أكد سفير أفريقيا الوسطى، بالخرطوم، عبد الله إبراهيم، منتصف أكتوبر الماضي، أن روسيا لها دور رفيع للسلام بأفريقيا، وذلك في إطار التعاون العسكري والاقتصادي الجاري بين البلدين.