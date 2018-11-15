الزمالك يفاوض مدافع المقاصة لضمه مجانا

تلقى أحمد عبد العزيز مودي مدافع فريق مصر للمقاصة اتصالًا من أحد مسئولي نادي لإبلاغه باهتمامهم بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناي المقبل.





واستفسر مسئولو الزمالك من مودي عن موقف عقده مع المقاصة وتأكدوا من انتهائه بنهاية الموسم الجاري وعدم تجديده حتى الآن.





ويرغب مسئولو الزمالك في الحصول على توقيع مودي في يناير المقبل والاتفاق مع المقاصة على الجوانب المالية وحال عدم تحقيق ذلك ينضم إلى الفريق الأبيض بالمجان نهاية الموسم.





ويقدم مودي مستويات مميزة مع فريق مصر للمقاصة ونجح في لفت الأنظار خلال الموسم الجاري وسط النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق الفيومي.



