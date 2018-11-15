"ساعة أمل" تناقش قضايا الخلع والطلاق على شاشة "ltc".. الليلة

تواصل أمل منصور خبيرة التنمية البشرية، متابعة ملف "الخلع" التي أصبحت منتشرة حاليا داخل محكمة الأسرة، وبشكل قوي في المجتمع المصري مما يهدد الأسرة المصرية ويساهم في التأثير بالسلب على المجتمع، من خلال برنامج "ساعة أمل" على شاشة قناة ltc الذي يذاع في الخامسة مساء اليوم الخميس.









وتستضيف خلال حلقة هذا الأسبوع، المهندس سامح مخلوف مؤسس ائتلاف حماية الأسرة المصرية والمستشار وليد عبدالحميد محام بالنقض والدستوريا العليا والخبير القانوني المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، في تحليل علمي ومنهجي لقضايا الأسرة المصرية والعلاقة بين الرجل والمرأة، حيث تأتي الحلقة الخميس المقبل تحت عنوان "الخلع ما له وما عليه"، وهل أصبح ضرورة أم سبب في انهيار الأسرة والمجتمع.



