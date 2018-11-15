النيابة العامة: شخص واحد سلم الجثة لمتعاون تركي بعد تقطيعها





كشفت النيابة العامة اليوم في مؤتمر صحفي تفاصيل جديدة في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأشارت إلى أنه تم تشكيل فريق لاستعادة خاشقجي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات السابق.





وأوضحت النيابة، أن قائد مهمة استعادة خاشقجي قرر قتله في حال فشل في إقناعه ، وأن من قدم الدعم اللوجستي للجريمة 4 أشخاص.





وأكدت أنه قد تم التواصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وحقن أدى إلى الوفاة، وذلك بعد تعطيل الكاميرات الأمنية من قبل شخص واحد، وأن شخص واحد قام بتسليم جثة خاشقجي بعد تجزئتها إلى متعاون محلي في تركيا.





وأشارت إلى أنه قد تم رسم صورة تقريبية للمتعاون وسيتم تسليمها للجانب التركي، وأن المستشار السابق تم منعه من السفر وهو قيد التحقيق.



