ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

النيابة العامة: شخص واحد سلم الجثة لمتعاون تركي بعد تقطيعها

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:13 م
النيابة العامة: شخص واحد سلم الجثة لمتعاون تركي بعد تقطيعها
صورة أرشيفية
طباعة
الفجر السعودي
 

كشفت النيابة العامة اليوم في مؤتمر صحفي تفاصيل جديدة في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأشارت إلى أنه تم تشكيل فريق لاستعادة خاشقجي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات السابق.

وأوضحت النيابة، أن قائد مهمة استعادة خاشقجي قرر قتله في حال فشل في إقناعه ، وأن من قدم الدعم اللوجستي للجريمة 4 أشخاص.

وأكدت أنه قد تم التواصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وحقن أدى إلى الوفاة، وذلك بعد تعطيل الكاميرات الأمنية من قبل شخص واحد، وأن شخص واحد قام بتسليم جثة خاشقجي بعد تجزئتها إلى متعاون محلي في تركيا.

وأشارت إلى أنه قد تم رسم صورة تقريبية للمتعاون وسيتم تسليمها للجانب التركي، وأن المستشار السابق تم منعه من السفر وهو قيد التحقيق.

المزيد عن: محمد بن سلمان سلمان المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
-
x
18:15
-
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 1:30:02 PM