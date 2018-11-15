ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

دقيقة حداد في مؤتمر بريزنتيشن على روح الشيخ زايد آل نهيان

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:13 م
دقيقة حداد في مؤتمر بريزنتيشن على روح الشيخ زايد آل نهيان
زايد آل نهيان
طباعة
علي نبوي
 
دعا محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورتس، الحضور في المؤتمر الصحفي لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، إلى الوقوف دقيقة حداد على روح الشيخ زايد آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، في الذكرى المئوية لمولده، ووقف الحضور وقرأوا الفاتحة لروح فقيد الأمة العربية.

وأكد كامل أنه لم يعقب على بيان الاتحاد الإماراتي بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بإلغاء مباراة مصر والإمارات الودية التي كان مقررا لها العشرين من نوفمبر الجاري. 

وقال كامل: "لم نعقب على الأمر ونكن كل التقدير والاحترام لأشقائنا في الإمارات فهم غضبوا من الاعتذار عن المباراة، ولكن تربطنا بهم علاقة قوية ووطيدة للغاية".

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورتس: "70% من تعاقداتنا مع الاتحاد المصري لكرة القدم تتضمن بند العودة للجهاز الفني قبل المقام الأول".

المزيد عن: محمد كامل زايد ال نهيان دقيقة بريزنتيشن اخبار الرياضة اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
-
x
18:15
-
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 1:30:03 PM