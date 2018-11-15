دقيقة حداد في مؤتمر بريزنتيشن على روح الشيخ زايد آل نهيان

دعا محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورتس، الحضور في المؤتمر الصحفي لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، إلى الوقوف دقيقة حداد على روح الشيخ زايد آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، في الذكرى المئوية لمولده، ووقف الحضور وقرأوا الفاتحة لروح فقيد الأمة العربية.





وأكد كامل أنه لم يعقب على بيان الاتحاد الإماراتي بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بإلغاء مباراة مصر والإمارات الودية التي كان مقررا لها العشرين من نوفمبر الجاري.





وقال كامل: "لم نعقب على الأمر ونكن كل التقدير والاحترام لأشقائنا في الإمارات فهم غضبوا من الاعتذار عن المباراة، ولكن تربطنا بهم علاقة قوية ووطيدة للغاية".





وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورتس: "70% من تعاقداتنا مع الاتحاد المصري لكرة القدم تتضمن بند العودة للجهاز الفني قبل المقام الأول".



