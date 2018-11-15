إضراب العاملين فى قناة "دريم" بسبب تأخر صرف مستحقاتهم 9 أشهر

اعتصم عدد كبير من العاملين من مخرجين ومعدين ومصورين وفنيين بقناة "دريم" مساء أمس الأربعاء، وأوقفوا أعمالهم داخل القناة تماما بعد رفض القناة دفع مستحقات الجميع لمدة 9 أشهر.





واضطر العاملين للاعتصام لساعات طويلة إلى أن جاءت الشرطة وفضوا الاعتصام وذلك بعد أن قاموا بتحرير محضر رسمي ضد القناة، وحتى الأن لم يتم حل الأمر داخل القناةة.





من المعروف أن تلك ليست الأزمة الأولى لقناة "دريم" مع العاملين ولقد قام رئيس القناة محمد خضر ومالكها أحمد بهجت بالوعد بحل الازمة وإعطاء كل فرد داخل القناة حقوقه لكنها مجرد وعود بلا جدوى.



