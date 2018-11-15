ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

إضراب العاملين فى قناة "دريم" بسبب تأخر صرف مستحقاتهم 9 أشهر

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:09 م
إضراب العاملين فى قناة دريم بسبب تأخر صرف مستحقاتهم 9 أشهر
شعار قناة دريم
طباعة
أحمد رمضان متولى
 
اعتصم عدد كبير من العاملين من مخرجين ومعدين ومصورين وفنيين بقناة "دريم" مساء أمس الأربعاء، وأوقفوا أعمالهم داخل القناة تماما بعد رفض القناة دفع مستحقات الجميع لمدة 9 أشهر.

واضطر العاملين للاعتصام لساعات طويلة إلى أن جاءت الشرطة وفضوا الاعتصام وذلك بعد أن قاموا بتحرير محضر رسمي ضد القناة، وحتى الأن لم يتم حل الأمر داخل القناةة.

  من المعروف أن تلك ليست الأزمة الأولى لقناة "دريم" مع العاملين ولقد قام رئيس القناة محمد خضر ومالكها أحمد بهجت بالوعد بحل الازمة وإعطاء كل فرد داخل القناة حقوقه لكنها مجرد وعود بلا جدوى.


إضراب العاملين فى قناة "دريم" بسبب تأخر صرف مستحقاتهم 9 أشهر
إضراب العاملين فى قناة "دريم" بسبب تأخر صرف مستحقاتهم 9 أشهر
المزيد عن: مجموعة قنوات دريم قناة دريم اعتصام العاملين بدريم ازمة قناة دريم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
-
x
18:15
-
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 1:30:02 PM