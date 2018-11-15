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النيابة العامة: ولي العهد لم يكن لديه أي معرفة بالحادثة.. وقدموا له تقريرا مضللا

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:11 م
النيابة العامة: ولي العهد لم يكن لديه أي معرفة بالحادثة.. وقدموا له تقريرا مضللا
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 

قال شلعان الشلعان، وكيل النيابة العامة السعودية، ردا على سؤال هل كان لدى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، أى دور أو معرفة عن قضية مقتل خاشقجى، إن الذى أمر باستعادة المجنى عليه إلى البلاد هو نائب الاستخبارات العامة.

وأضاف وكيل النيابة العامة السعودية، فى مؤتمر صحفى، أن التحقيقات أظهرت أن الآمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض بعد إطلاعه على موقع القنصيلة فى صبيحة يوم الجريمة، مضيفًا، أن المتهمين قدموا تقريرا مضللا عن المهمة.

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