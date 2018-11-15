عمرو وردة بديلا لمحمد صلاح في منتخب مصر

اقترب عمرو وردة صانع ألعاب نادي باوك اليوناني من المشاركة أساسيًا في مباراة منتخب مصر أمام تونس يوم الجمعة المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.





ويأتي تفكير أجيري المدير الفني لمنتخب في الدفع باللاعب كصانع ألعاب لنيته وضع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بمركز المهاجم الصريح على حساب مروان محسن مهاجم الأهلي، والبعيد عن مستواه الفترة الأخيرة.





ويلتقي المنتخب الوطني نظيره التونسي، مساء غدٍ الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.



