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النيابة السعودية: قائد فريق التفاوض هو من أمر بقتل خاشقجي

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:06 م
النيابة السعودية: قائد فريق التفاوض هو من أمر بقتل خاشقجي
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 

أعلنت النيابة العامة في السعودية، الخميس، أن التحقيقات أظهرت أن أمر استعادة جمال خاشقجي جاءت من نائب رئيس الاستخبارات، وأن مَنْ أمر بقتله هو قائد فريق التفاوض.

وأوضحت النيابة - في مؤتمر صحافي من الرياض - أن الفريق فشل بإقناعه، وأن قائد الفريق تبيَّن له عدم إمكانية نقله إلى مكان آمن خارج القنصلية، بالتالي أخذ قراراً بقتله.

وأشارت إلى أنه تم التوصل إلى أسلوب الجريمة، وهو شجار وحقن المواطن بجرعة مخدرة كبيرة أدت إلى وفاته، وأن جثة خاشقجي تمت تجزئتها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصلية.

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