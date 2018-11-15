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السبت.. "واحد من الناس" يقدم 20 شقة و25 عمرة ويواصل تحقيق أحلام البسطاء

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:04 م
السبت.. واحد من الناس يقدم 20 شقة و25 عمرة ويواصل تحقيق أحلام البسطاء
عمرو الليثي
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أحمد رمضان متولى
 

فى الإنطلاقة الجديدة لبرنامج "واحد من الناس" عبر شاشة قناة "النهار"، والذى يذاع فى العاشرة مساء السبت المقبل، من تقديم الإعلامى الدكتور عمرو الليثى.

 ويقوم "الليثي" فى حلقة السبت المقبل، بتحقيق أحلام مشاهديه وتقديم 20 شقة و25 عمرة بالإضافة إلى وعلاج غير القادرين ودعم المشروعات الصغيرة والإفراج عن الغارمات.

ويناشد الإعلامي عمرو الليثي، المواطنين غير القادرين بسرعة التواصل مع إرسال أماكن تواجدهم من أجل توفير جميع متطلباتهم.

وأكد "الليثي" خلال برنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه على استعداد تام من أجل تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير جميع مستلزماتها ويتم الإرسال عبر صفحة البرنامج على الفيس بوك أو من خلال الاتصال بأرقام البرنامج.

يذاع برنامج "واحد من الناس" فى العاشرة مساء السبت المقبل على شاشة قناة "النهار".

المزيد عن: عمرو الليثي شبكة تلفزيون النهار برنامج واحد من الناس النهار
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