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تحرير 1310 مخالفة مرورية وسحب 47 رخصة في حملة بالقليوبية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:07 م
تحرير 1310 مخالفة مرورية وسحب 47 رخصة في حملة بالقليوبية
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محمد نبيل
 

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة أسفرت عن تحرير 1310 مخالفة مرورية.

 

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة-الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت عن تحرير 1310 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية و261 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 15200 جنيه وسحب 21 دراجة نارية وحجز 42 دراجة.

 

وكما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائري بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 47 رخصة وتحصيل 6250 جنيها غرامة.


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