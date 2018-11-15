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طريقة عمل بان كيك بصوص الشيكولاتة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:05 م
طريقة عمل بان كيك بصوص الشيكولاتة
بان كيك
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المقادير
- لصلصة الشوكولاتة:
كريمة : كوب (سائلة)
الشوكولاتة : 175 غراماً (مفرومة)
- صفار البيض : 2 حبة 
- بياض البيض : 2 حبة (مخفوق) 
- سكر : 3 ملاعق كبيرة 
- حليب : كوب وثلث 
- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة (مذوبة) 
- الفانيليا : ملعقة صغيرة 
- طحين : كوب ونصف 
- بيكنج بودر : ملعقتان صغيرتان ونصف 
- الشوكولاتة : 100 غراماً (مفرومة) 
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة 
- التوت : حسب الرغبة (للتزيين) 

طريقة التحضير
1. في وعاء اخفقي صفار البيض مع السكر حتى تتجانس المكونات.

2. أضيفي الحليب مع الخفق.

3. أضيفي بياض البيض المخفوق وحركي بالملعقة.

4. أضيفي الزبدة المذوبة والفانيلا وحركي.

5. في وعاء آخر اخلطي الطحين مع الكاكاو البودرة والبيكنج باودر واصنعي حفرة في وسط الخليط.

6. أضيفي مزيج البيض والزبدة والحليب وحركي حتى تتجانس المكونات ويصبح الخليط ناعماً.

7. أضيفي الشوكولاتة وحركي.

8. سخني الزيت في مقلاة غير لاصقة على النار وصبي كمية من خليط البان كيك واتركيه لمدة 5 دقائق على كل جهة حتى ينضج.

9. لتحضير صوص الشوكولاتة: سخني الكريمة في قدر غير لاصق على نار متوسطة حتى تبدأ بالغليان ثم ازيلي القدر عن النار.

10. أضيفي الشوكولاتة المفرومة وحركي حتى تذوب وتصبح ناعمة.

11. صبي الصوص فوق البان كيك و قدميه ساخناً أو دافئاً وزيني بالتوت.
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