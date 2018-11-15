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جروس يحسم مصير أحمد رفعت

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:04 م
جروس يحسم مصير أحمد رفعت
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هاني عصام
 
ينتظر أحمد رفعت لاعب فريق الزمالك حسم القرار النهائي من جانب الإدارة البيضاء بشأن رحيله من عدمه في يناير القادم بعد وضعه على قائمة الإنتظار منذ بداية الموسم وأحقيته في فسخ التعاقد خلال يناير حال عدم تمكن الإدارة من تسويقه.

ويمتلك اللاعب في جعبته عدة عروض لكنه يتمسك بالرحيل عن طريق الإدارة لتحقيق مكسب مادي من ورائه وسط علاقته القوية بالمسئولين، وينتظر القرار النهائي سواء بإستمرار أو رحيله حتى يتمكن من المفاضلة بين العروض القائمة وإتخاذ الأفضل له، ويبحث رفعت عن العرض الأفضل.

السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك منح الضوء الأخضر لإدارة الزمالك بشأن رفعت ورفض عودته إلى الفريق في ميركاتو الشتاء وقيده في القائمة الأساسية وطلب منهم تسويقه وبيعه لأي نادي.
 
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