وزير النقل يضع حجر الأساس لكوبري الشرقاوية بتكلفة 200 مليون جنيه

وضع الدكتور هشام عرفات وزير النقل والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية وبحضور اللوء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري حجر الأساس لكوبري الشرقاوية على الطريق الزراعي والذي يخدم قطاع كبير من مناطق محافظة القليوبية خلف السكة الحديد وخاصة منطقة الشرقاوية.

وصرح "عرفات"، بأن تكلفة الكوبري الإجمالية 200 مليون جنيه ويبلغ عرضه 9 أمتر ويشمل 2 حارة مرورية لكل اتجاه ويبلغ طول الكوبري للاتجاه القادم من ميت نما إلى الطريق الزراعي 670 مترا ويبلغ طول الكوبري في الاتجاه القادم من الطريق الزراعي إلى ميت نما 600 متر.

وأكد، أن إنشاء هذا الكوبري يأتي في إطار خطة الوزارة لإنشاء مجموعة من الكباري العلوية على الطريق الزراعي لحل مشاكل الاختناقات المرورية والحد من الحوادث المتكررة خاصة عند تقاطعات الطريق مع مداخل المدن مشيرًا أن عملية إنشاء كوبري سيارات أعلى ترعة الشرقاوية، والسكة الحديد بحي غرب شبرا الخيمة، سيساهم في تخفيف التكدس المروري بمدينة شبرا الخيمة وتيسير الحركة المرورية للمواطنين بحي غرب شبرا الخيمة ومنع الحوادث التي تقع على المزلقان بالإضافة إلى رفع كفاءة طريق القاهرة-الإسكندرية الزراعي عند تقاطع مزلقان الشرقاوية مع الطريق.