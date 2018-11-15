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طريقة تحضير كبسة بالطماطم

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:01 م
طريقة تحضير كبسة بالطماطم
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المقادير
- أرز بسمتي : 3 اكواب (منقوع لمدة نصف ساعة ومصفى) 
- ملح : ملعقة صغيرة 
- القرفة : 3 عود 
- بهار كبسة : ملعقة صغيرة (مطحونة) 
- هيل : 4 حبات 
- القرنفل : 4 أعواد 
- فلفل أخضر حار : قرن (مفروم) 
- الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة 
- البصل : 1 حبة (مفروم) 
- معجون الطماطم : 3 ملاعق كبيرة 
- زبيب : ربع كوب 
- الدجاج : دجاجتان (مقطع أنصاف / مسلوق بالطريقة التقليدية) 
- سمن : ملعقة كبيرة 

طريقة التحضير
1. لإعداد الأرز: اسلقي الأرز في  قدر على النار، مع حوالي 4 أكواب من الماء (يجب أن يغمر الماء الأرز ويتجاوزه بحوالي سنتيمترين).

2. أضيفي للقدر القرفة والهيل والقرنفل والملح والفلفل الأخضر الحار ومعجون الطماطم والملح. واتركي الأرز يغلي لمدة 4 دقائق. من ثم غطي القدر، واتركي الأرز لمدة 7 دقائق. خفّضي الحرارة، واتركي الأرز لمدة 15 دقيقة.

3. سخني الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة.

4. أضيفي البصل المفروم ثم الزبيب وقلبيه حتى يطرى البصل ويتحمر ثم ازيليه عن النار.

5. ادهني الدجاج المسلوق بالسمن و أدخليه الفرن حتى يتحمر.

6. اسكبي الأرز في طبق التقديم ووزعي الدجاج المحمر والبصل والزبيب وقدميها ساخنة إلى جانب الدقوس.
المزيد عن: مكونات مقادير كبسة طريقة تحضير باستا الطماطم
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