الليلة.. عمرو طنطاوي ينتهي من تصوير فيلم "يوم العرض"

ينتهي فريق عمل فيلم "يوم العرض" من تصوير المشاهد الأخيرة منه، اليوم، الخميس، وذلك على مسرح النهار بشارع قصر العيني، والذي ينتمي

إلى نوعية افلام الإثارة والتشويق، وتدور فكرته حول عملية نصب كبرى داخل أحد المسارح.