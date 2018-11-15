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الليلة.. عمرو طنطاوي ينتهي من تصوير فيلم "يوم العرض"

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:00 م
الليلة.. عمرو طنطاوي ينتهي من تصوير فيلم يوم العرض
مشهد من الفيلم
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أحمد رمضان متولى
 
ينتهي فريق عمل فيلم "يوم العرض" من تصوير المشاهد الأخيرة منه، اليوم، الخميس، وذلك على مسرح النهار بشارع قصر العيني، والذي ينتمي إلى نوعية افلام الإثارة والتشويق، وتدور فكرته حول عملية نصب كبرى داخل أحد المسارح.

ويقوم ببطولة الفيلم كل من إيهاب فهمي، وأحمد صيام، وحسام الجندي، وندى بهجت، وكلوديا حنا، ومحمد عبد الجواد، ومحمد السعدني، ورضا ادريس، ومنير مكرم، وسامح بسيوني، ومحمد غريب، والطفلة مريم طنطاوي، وإنتاج عمرو طنطاوي في أولى تجاربه الإنتاجية، ومن تأليف إيهاب ناصر، وإخراج بيبرس الشهاوي.

الجدير بالذكر، أن فيلم "يوم العرض" هو التجربة السينمائية الأولى للمخرج بيبرس الشهاوي، والذي بدأ تصويره منذ أسبوعين.

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