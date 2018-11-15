كشف غموض مصرع طفل 10 سنوات ادعت والدته اصطدامه بدراجة نارية بكفر شكر

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض مصرع طفل 10 سنوات، ادعت والدته اصطدام موتوسيكل به أثناء لهوه في الشارع وفر هاربا حيث تبين أن شخص على علاقة بوالدته ضربه بـ"بلطة" بسبب إزعاج المجني عليه له أثناء إصلاح مركبة تروسيكل بالشارع، وتحرر محضر بالواقعة وجرى نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفرشكر، إخطارا من النيابة العامة بإجراء التحريات في واقعة المحضر رقم 4242 لسنة 2018 إداري مركز كفر شكر،الخاص بواقعة وفاة الطفل "إبراهيم. أ" 10 سنوات وتلميذ بالابتدائي والمقيم برفقة والدته "نادية. م" ربة منزل ومقيمة بكفر علي شرف الدين، وإقرارها بأنه حال لهو نجلها أمام المنزل صدمته دراجة نارية مجهولة (فر قائدها هاربا عقب الحادث) مما أدى لحدوث إصابته (كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ) ولم تشتبه في وفاته جنائيا.

وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وتشكل فريق بحث قاده اللواء علاء فاروق مدير إدارة البحث الجنائي، وتبين أن عم المجني عليه "هيثم. ب" 35 سنة عاطل السابق اتهامه في قضية مخدرات تقدم للنيابة العامة واتهم والدة المتوفى (المبلغة) بالتسبب في وفاة نجل شقيقه بالاشتراك مع "محمد. أ" جامع قمامة ومقيم كفر علي شرف الدين بكفر شكر.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات ومناقشة "محمد" وتضييق الخناق عليه أقر بصحة وجود علاقة بوالدة الطفل المتوفى والإقامة معها بشقة مستأجرة طرفه وأنه بتاريخ الواقعة وأثناء قيامه بإصلاح مركبة التروسيكل الخاص بالمبلغة أمام مسكنها وحال قيام الطفل باللهو أمامه ورغبته في التوقف عن ذلك، ألقى آلة حادة (بلطة) صوبه فاصطدمت برأسه أحدثت إصابته وتم نقله للمستشفى وتوفى على إثرها وقيامه بالاتفاق ووالدته على اختلاق واقعة وفاة نجلها على أنها نتيجة اصطدام دراجة نارية مجهولة به.