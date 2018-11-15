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وزير الرياضة يوقع بروتوكولي تعاون مع "برزنتيشن"

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:58 ص
وزير الرياضة يوقع بروتوكولي تعاون مع برزنتيشن
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دينا نبيل
 
أقيم اليوم المؤتمر الصحفي لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب و الرياضة و شركتي بريزنتيشن سبورت وستادات.

واشتمل البروتوكول على مشروع الـ 1000 موهبة رياضية لتطوير منظومة كرة القدم فى مرحلة الناشئين لتمويل الاندية والمنتخبات بلاعبين متميزين على أساس علمى، و الشق الثاني من البروتوكول هو مشروع رعاية الموهبة الرياضية فى 9 ألعاب ( العاب القوى- المصارعة- الجودو – التايكوندو – الملاكمة – رفع الاثقال – تنس الطاولة – كرة اليد – كرةالسلة) ، عن طريق ماركز إعداد ناشئين و مراكز للأبطال الواعدين و مراكز للنخبة.

كما تم توقيع بروتوكول آخر خاص بستادات وملاعب كرة القدم، لتطويرها والنهوض بها .

وقع البروتوكول وزير الشباب و الرياضة د. أشرف صبحي، و محمد كامل رئيس شركتي بريزنتيشن سبورت.
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