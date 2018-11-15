البورصة السعودية تهبط 0.11% بمستهل جلس اليوم





تراجع المؤشر العام للسوق السعودي، بشكل هامشي في مستهل جلسة اليوم الخميس؛ ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي، واستقر السوق الموازي "نمو" بدون تغيير.





وتراجع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.11% بحلول الساعة 10:35 بتوقيت السعودية، بخسائر بلغت 8.3 نقطة، هبط بها إلى مستوى 7,651.6 نقطة.





وبلغت كمية التداول، بالسوق الرسمي، حتى هذه اللحظات نحو 18 مليون سهم، بلغت قيمتها 358.66 مليون ريال من خلال 17.4 ألف صفقة.





وعلى مستوى أداء القطاعات، شملت الخسائر 8 قطاعات بـ"تداول"، تصدرها قطاع السلع الرأسمالية، بتراجع نسبته 0.96%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.37%، وتراجع الاتصالات 0.34%، وبلغت خسائر البنوك 0.11%.





وشهدت بقية القطاعات أداءً إيجابياً، بصدارة "السلع طويلة الأجل" الذي صعد بنسبة 1.54%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بارتفاع نسبته 1.3%.





وفيما يخص أداء الأسهم، تصدر سهم "صادرات" خسائر السوق الرسمي، بتراجع نسبته 9.95%، وكانت أعلى المكاسب لسهم مجموعة السريع، الذي صعد بنحو 6%.





واستقر السوق الموازي "نمو"، دون تغيير عند مستوى 2,432.8 نقطة، في تلك الأثناء، بعد استقرار جميع الأسهم.





وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات أمس الأربعاء على تراجع، ليواصل تراجعه للجلسة الثانية، مسجلاً أدنى مستوياته في 16 جلسة، وواصل مؤشر السوق الموازي - نمو نزيف النقاط للجلسة السابعة على التوالي.



