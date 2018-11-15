وزارة المالية: إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية لرفع كفاءة منظومة الرقابة الداخلية

أعلنت وزارة المالية عن انشاء وحدة جديدة بهيكلها الإداري تتبع وزير المالية مباشرة تختص بالمراجعة الداخلية، وذلك في اطار خطط الوزارة للتطوير المؤسسي الي جانب رفع كفاءة دور الرقابة الداخلية الذي تقوم به وزارة المالية و خاصة متابعة تنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة و تقييم المخاطر التي تواجه عمل الوزارة والمصالح التابعة لها لوضع الاليات والخطط والسياسات المناسبة لادارة ودرء تلك المخاطر.





واكد بيان اصدرته الوزارة اليوم ان وحدة المراجعة الداخلية التى سوف تتبع الوزير مباشرة سيرأسها المحاسب ايهاب خطاب مساعد وزير المالية الدكتور محمد معيط، كما تم تدعيم الوحدة الجديدة بافضل الكفاءات بالوزارة حتي تؤدي دورها المطلوب في تحسين اداء الوزارة وقطاعاتها الرئيسية والمصالح التابعة لها ودعم سياسات الحوكمة التي يتبناها وزير المالية.





واوضح البيان ان الوحدة الجديدة ستتمتع باستقلالية تامة في عملها حيث ستتبع وزير المالية اداريا وفنيا الي جانب تطبيقها لافضل الممارسات العالمية في عمليات المراجعة والرقابة الداخلية بما يسهم في رفع كفاءة ادارة العمليات المختلفة بالوزارة والمصالح التابعة لها والتاكد من تامين الاصول العامة بافضل صورة والتزام جميع المستويات الادارية للدولة بالقوانين واللوائح والنظم الادارية.





واشار البيان الي ان وزارة المالية ستستفيد بعلاقات الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبي وخبرة المؤسسات الرقابية في الاتحاد فى اعداد برامج تدريبية لفريق عمل وحدة المراجعة الداخلية خاصة علي اساليب ووسائل المراجعة الداخلية دعما للوحدة الجديدة ولتحقيق النتائج المرجوة منها.





يذكر ان المحاسب ايهاب خطاب رئيس الوحدة الجديدة يتمتع بخبرة طويلة حيث عمل لاكثر من 33 عاما في العديد من البنوك المحلية والاقليمية منذ تخرجه من كلية تجارة عين شمس عام 1985 حيث عمل في بنوك التجاري الدولي وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبك الاستثمار وشركة التجاري الدولي القابضة كما انه صقل تلك الخبرة بالحصول علي العديد من الشهادات المهنية في مجال المراجعة الداخلية من الولايات المتحدة الامريكية بالاضافة الي مجال التحليل الائتماني .







