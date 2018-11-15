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حصول 772 متدربا على برنامج "نشر قيم النزاهة" من "الوطنية لمكافحة الفساد"

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:48 ص
حصول 772 متدربا على برنامج نشر قيم النزاهة من الوطنية لمكافحة الفساد
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هبة عبد الحفيظ
 

أكدت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، حصول 772 متدربا على البرنامج التدريبي لنشر قيم النزاهة والشفافية بنظام التعليم الإلكتروني، وذلك خلال الفترة من ٢٠١٨/١٠/٢٨ إلى ٢٠١٨/١١/٨ منخلال الرابط الإلكتروني (www.aca.gov.eg)، وذلك بخلاف عدد ٤٢ متدربا من قيادات الجهاز الإداري للدولة حضروا الدورة بمقر الأكاديمية.

 

ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي التثقيفي بقيم النزاهة والشفافية لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني.

المزيد عن: نشر قيم النزاهة الرقابة الإدارية الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد
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