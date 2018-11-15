كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا في دبي نهاية العام الجاري

يحيي النجم العراقي كاظم الساهر، حفلًا غنائيًا كبيرًا في "دبي أوبرا" قبل نهاية العام الجاري بأيام.

ومن المقرر أن يلتقي كاظم الساهر الجمهور ومحبّيه في "دبي أوبرا" يوم الخميس الموافق 20 ديسمبر المقبل حيث سيقدّم باقة من أروع أغانيه القديمة والجديدة.

الجدير ذكره أن كاظم الساهر كان قد أحيا حفلين متتاليين ليلتي 29 و30 ديسمبر على مسرح دبي أوبرا في عام 2017 الماضي.

على صعيد آخر، يواصل كاظم الساهر العمل على ألبومه الغنائي الجديد والمرتقب طرحه قريبًا في الأسواق العربية.