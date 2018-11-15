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نصائح للتغلب على مشكلة قلق الأم الزائد على الأبناء

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:44 ص
نصائح للتغلب على مشكلة قلق الأم الزائد على الأبناء
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نصائح للتغلب على مشكلة قلق الأم الزائد على الأبناء:

لا تضيعي وقتكِ في الندم على شعورك بالتقصير تجاه طفلك، وتذكري أنكِ تفعلين ما بوسعك لتقديم الأفضل لطفلك.

اهدئي ولا تحملي نفسكِ فوق طاقتها، فقد تكتشفين مع مرور الوقت أن ما كنتِ تعتقدين أنه الأفضل لطفلك لم يكن كذلك.

امنحي طفلك الحرية في التجربة والفشل والتعلم للتعرف على العالم بشكل طبيعي، فالحماية المفرطة تنتج طفلًا جبانًا، فلن يخطو خطواته الأولى دون أن يتعثر، فالخطأ هو أهم وسيلة للتعلم، وحمايته من الوقوع في بعض الأخطاء يكون بمثابة حرمانه من التعلم.

تذكري أن أغلب الأمور لا تستدعي هذا القدر من القلق، مثل تأخر التسنين أو تأخر تدريب الطفل على خلع الحفاض، هل رأيتِ شخصًا بالغًا دون أسنان أو يرتدي حفاضًا؟ كل ما عليكِ هو المتابعة مع طبيب طفلكِ واتباع تعليماته ولا تقلقي بشأن الوقت.

اعلمي أن طفلك لن يتذكر الحوادث التي يتعرض لها في السنوات المبكرة من عمره، استغلي الوقت المُهدر في الخوف والتوتر في العناية بطفلك والاستمتاع بمشاهدته يكبر ويتطور أمام عينيكِ.
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