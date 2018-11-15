بوتين: إذا كانت أوروبا لا تريد مهاجرين جدد فعليها مساعدة سوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه إذا كانت أوروبا لا تريد تدفقًا جديدًا للمهاجرين، فعليها التخلص من الخوف ومساعدة الشعب السوري.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي في ختام زيارته لسنغافورة: "إذا كان المجتمع العالمي، وخاصة أوروبا، لا يريد تدفقًا جديدًا للمهاجرين، فعليه أن يفكر، وأن يتخلص من بعض أنواع الخوف، وأن يساعد الشعب السوري، بغض النظر عن الانحياز السياسي، ويدعم العملية السياسية، وهذا أمر بديهي".