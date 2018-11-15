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أندية أوروبا "ملتزمة" بالعمل مع "يويفا"

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:39 ص
أندية أوروبا ملتزمة بالعمل مع يويفا
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وكالات
 
قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إن الأندية الأوروبية ملتزمة بالعمل معه بشأن مستقبل البطولات مثل دوري أبطال أوروبا، ويأتي هذا عقب التقارير الإعلامية بعودة الحديث عن إقامة بطولة دوري السوبر.

وبعد اجتماع مجلس استراتيجية كرة القدم، وهو الأول منذ تسرب وثائق تم نشرها خلال الشهر الحالي، قال الاتحاد الأوروبي إن "الوحدة" هي مفتاح نجاح اللعبة بالقارة "على مختلف المستويات".

وحصلت مجلة دير شبيغل الألمانية على الوثائق المسربة، وأطلعت عليها في إطار شراكة مع كونسورتيوم التعاون الاستقصائي الأوروبي وهي شبكة من وسائل إعلام دولية.

ووفقاً للوثائق قالت دير شبيغل: "الحديث عن دوري السوبر عاد مرة أخرى إلى جدول الأعمال بعد التخلي عن الفكرة في 2016".
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