أمطار غزيرة تعلق الدراسة فى فالنسيا

أدى هطول الأمطار بغزارة متجاوزة 300 لتر لكل متر مربع مسجل منذ الليلة الماضية في جنوب مقاطعة فالنسيا إلى تعليق الدراسة في بلديات مثل جانديا، وتدخل رجال الإطفاء للحد من المياه وبعض الحوادث على الطرق.

وعلقت مدينة جانديا فصولها الدراسية في جميع المدارس في المدينة بسبب حالة التأهب الحمراء بسبب هطول الأمطار الغزيرة على هذه الولاية وغيرها من البلديات في منطقة لا سافور، والتي سجلت فيها مدن، مثل رتوفا وأدور في ساعات أكثر من 300 لتر لكل متر مربع.