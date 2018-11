قصة حياة الكاتبة "دانيال ستيل"

"دانيال ستيل"، هي كاتبة أمريكية قامت بتأليف أكثر من 160 كتاب، وتم تحويل جزء منها لأفلام تلفزيونية.





ولدت دانييل ستيل في مدينة نيويورك عام 1947 ، وبدأت مسيرتها المهنية في مجال الإعلانات قبل نشر روايتها الأولى، Going Home، في عام 1973.





وفي نهاية هذا العقد، وجدت جمهوراً متقبلاً لأعمالها الرومانسية والدرامية ، التي حملت عناوين مثل الوعد، Kaleidoscope Heartbeat وSisters.





وفي يوليو 2018م وصلت قيمة مبيعات أعمالها نحو 350 مليون دولار، لتحتل المرتبة 54 في قائمتها الخاصة بالنساء الأمريكيات اللواتي صنعن أنفسهن ، وقد تزوج دانيال خمس مرات، وكان أول زفاف لها من المصرفي الفرنسي الأمريكي الثري “كلود إريك لازارد” ، عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها، وانفصلت عنه في أوائل 1970 .





تم نشر رواية دانيال الأولى وهي Going Home في عام 1973م ، و بعد ذلك نشرت كتاب Passion’s Promise (المعروف أيضا باسم Golden Moments) في عام 1977م ، و التي حققت نجاحًا باهرًا في جميع أنحاء العالم ، و حصلت ستيل على شهرة واسعة بفضل تلك الرواية ، كما كتبت أيضًا بعض الأعمال الشعبية مثل A Perfect Stranger (1983) ، Kaleidoscope (1987) ، Zoya (1988) ، Heartbeat 1991 و The Gift 1994 .





وقد جعلت ستيل أسلوبًا محددًا لنفسها ، و تركزت رواياتها غالبًا حول النساء الرائعات و القويات اللواتي تغلبن على العقبات في الطريق إلى الحب و الوفاء، وأيضًا لها كتاب The Apartment 2016 ، و Past Perfect 2017 ، و Fall From Grace 2018 ، كما نشرت Steel كتابًا عن الشعر بعنوان “Love: Poems” عام 1984 ، وسلسلة Max and Martha and Freddie للأطفال ، و تشمل ألقابها غير الخيالية هدية من الأمل: مساعدة المشردين (2012) والفرح الصافي: الكلاب التي نحبها (2013).





ووفقًا لموقعها على الإنترنت ، فقد كتبت دانيال ستيل أكثر من 167 كتابًا ، و نشرت أعمالها بـ 43 لغة في 69 دولة ، ليتم بيع 650 مليون نسخة حول العالم ، بالإضافة إلى ذلك ، منحها كتاب غينيس للارقام القياسية العالمية كتابًا لامتلاكه كتابًا واحدًا على الأقل في قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز لـ 390 أسبوعًا متتاليًا .





وقد تم تكييف أكثر من 20 من روايات دانيال ستيل ، بما في ذلك كروسينغز (1982م) ، و مرة في العمر (1983م) ، و No Greater Love 1991 ، و Safe Harbor 2003 ، تم تحويل تلك الروايات كافة إلى الأفلام التلفزيونية ، حيث حصل فيلم Jewels ، الذي تم بثه على جزأين من تاريخ نشره عام 1992م ، على ترشيحين لجائزة غولدن غلوب ، عن أفضل مسلسل تلفزيوني محدود السلسلة ، و لأداء أنتوني أندروز كأفضل ممثل.