كلوزه يرشح نجم هانوفر لقيادة هجوم ألمانيا

يرى النجم السابق للمنتخب الألماني، ميروسلاف كلوزه، أن مهاجم هانوفر نيكلاس فولكروج يمثل حلاً محتملاً لأزمة المهاجمين في صفوف "الماكينات".





قال كلوزه لصحيفة بيلد اليوم الخميس: "يمتلك كل ما يلزم لكي يصبح مهاجماً من أصحاب القدرات، سريع وبإمكانه الاحتفاظ بالكرة".





وأضاف: "يستحق المزيد ويستحق أيضاً أن يمثل منتخب بلاده".





ويغيب فولكروج حالياً عن صفوف هانوفر بسبب الإصابة.





يذكر أن منتخب ألمانيا عانى مؤخراً من غياب المهاجم الهداف، وهو ما ظهر جلياً خلال الخروج المخيب للآمال من مونديال روسيا 2018، وكذلك من خلال النتائج المتواضعة للفريق في دوري الأمم الأوروبي.