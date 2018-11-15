ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

كلوزه يرشح نجم هانوفر لقيادة هجوم ألمانيا

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:37 ص
كلوزه يرشح نجم هانوفر لقيادة هجوم ألمانيا
طباعة
وكالات
 
يرى النجم السابق للمنتخب الألماني، ميروسلاف كلوزه، أن مهاجم هانوفر نيكلاس فولكروج يمثل حلاً محتملاً لأزمة المهاجمين في صفوف "الماكينات".

قال كلوزه لصحيفة بيلد اليوم الخميس: "يمتلك كل ما يلزم لكي يصبح مهاجماً من أصحاب القدرات، سريع وبإمكانه الاحتفاظ بالكرة".

وأضاف: "يستحق المزيد ويستحق أيضاً أن يمثل منتخب بلاده".

ويغيب فولكروج حالياً عن صفوف هانوفر بسبب الإصابة.

يذكر أن منتخب ألمانيا عانى مؤخراً من غياب المهاجم الهداف، وهو ما ظهر جلياً خلال الخروج المخيب للآمال من مونديال روسيا 2018، وكذلك من خلال النتائج المتواضعة للفريق في دوري الأمم الأوروبي.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
-
x
18:15
-
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 12:20:02 PM