أجويرو يكشف رأي جوارديولا في قصة شعره الجديدة

كشف نجم مانشستر سيتي، المهاجم الأرجنتيني سرجيو أغويرو، عن رأي مدربه بيب جوارديولا في قصة شعره الجديدة التي ظهر بها في دريبي مانشستر أمام يونايتد الأحد الماضي بالبريميير ليغ، وما دار بينهما أثناء تبديله قبل نهاية اللقاء بربع الساعة.





وقال أجويرو في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت الإسبانية حول رأي جوارديولا في "النيولوك" الجديد الذي ظهر فيه شعره مصبوغاً باللون الأبيض أمام "الشياطين الحمر"، في اللقاء الذي انتهى لصالح "السيتيزنز" 3-1، وسجل فيه المهاجم الأرجنتيني هدفاً: "قال لي فقط إنه لا يعجبه".





ونفى المهاجم شعوره بالضيق أثناء تبديله في المباراة (ق75)، لينزل مكان إلكاي جوندوجان، قائلاً: "كنت أسير أثناء الخروج من الملعب، وهو أعتقد أنني أشعر بالضيق، لكني قلت له أنني أخرج سيراً لأننا فائزون ولإهدار مزيد من الوقت، ليس أكثر".