الإسكان‎: شركة مياه الشرب بالفيوم تدرب 600 مدرس لنشر رسائل التوعية المائية والصحية والبيئية بين طلاب المحافظة

صرح المهندس هشام محمد درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بأن إدارة التوعية والإعلام بالشركة بصدد تدريب 600 مدرس من التربية والتعليم، بـ3 إدارات تعليمية (اطسا – شرق – غرب)، وذلك داخل 120 مدرسة بواقع 40 مدرسة داخل كل إدارة، من أجل نشر رسائل التوعية المائية والصحية والبيئية بين 120 ألف طالب بالمحافظة يدرسون بهذه المدارس.





وأشار المهندس هشام محمد درة، إلى أن هذه التدريبات يتم تنفيذها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، من خلال بروتوكول تم توقيعه، لتنفيذ التدريبات ونشر التوعية بالمدارس، حيث يتم اختيار 5 مدرسين من كل مدرسة لإعطائهم دورات تدريبية على مدار 3 أيام متواصلة، وتتناول هذه الدورات كيفية إعداد رسائل التوعية، ونشر ثقافة الترشيد بين التلاميذ، والحفاظ على مصادر المياه من التلوث، والتغذية السليمة والبيئة الصحية.





وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن العمل داخل هذه المدارس سيستمر على مدار عام كامل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى تعزيز مفهوم ترشيد الاستهلاك، تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، مؤكداً أنه تم عقد اجتماع تنسيقى للجنة الاستشارية العليا للمشروع، واجتماع موسع مع 120 من مديرى المدارس بالإدارات التعليمية المستهدفة، طبقاً للبروتوكول الذى تم توقيعه، وتموله منظمة اليونيسف تحت شعار "مدارسنا صحية بأيدينا".



