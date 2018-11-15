التحقيق يمنع مارادونا من حضور المؤتمر الصحفي لناديه المكسيكي

حضر الأرجنتيني لويس البرتو إيسلاس، مساعد مدرب دورادوس المكسيكي، للمؤتمر الصحفي بدلاً من الاخير، الذي يخضع للتحقيق في دوري الدرجة الثانية المكسيكي لكرة القدم، بسبب إهانته للحكام.





وبعد آخر مباراة في الدوري أمام سان لويس السبت الماضي، إستاء مارادونا من أداء الحكم الذي قارنه بادغاردو كوديسال، الذي أدار النهائي الذي خسرته الأرجنتين أمام ألمانيا في مونديال 1990، والمحتجز في المستشفى حالياً.





وبعد تعادله اليوم أمام مينيروس في ربع نهائي دوري القسم الثاني بالمكسيك، انتقد مارادونا الحكام بشدة.





وقال إيسلاس "يبدو أن هناك عقوبة لمارادونا"، ولكن لم يتم إخبارنا رسمياً بشيء، النادي من يتولى حل المسألة".





وخلال مبارا مينروس، ظل مارادونا يُرسل رسائل من على الهاتف المحمول وهو على مقاعد البدلاء، بينما كان فريقه غير قادر على افتتاح التسجيل رغم وصوله كثيراً لمنطقة مرمى المنافس.



