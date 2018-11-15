محافظ المنيا يحٌيل 55 موظفا بالعدوة للتحقيق للتقصير في أداء العمل

أحال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، 55 موظفا بمركز العدوة من العاملين بالوحدات الصحية ومكتب تموين عطف حيدر التابعة لمجلس قروى عطف حيدر للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية، لتركهم العمل دون إذن وغياب من أول اليوم مما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين والتأثير في قوة العمل داخل تلك الوحدات الصحية.



جاءت قرارات الاحالة عقب الجولة التفقدية التي اجراها إبراهيم نصير رئيس المركز بالوحدات المحلية التابعة لمجلس قروى عطف حيدر، حيث شملت الجولة الوحدة الصحية ببني وركان والوحدة الصحية بقرية عطف ووحدة المسيد ووحدة قصر لملوم ووحدة الجهاد ووحدة زاوية برمشا ومكتب تموين عطف حيدر ومستشفى حميات العدوة، وذلك لمتابعة الحالة العامة بالمدينة والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات الخدمية ومدى تحقيق الانضباط الإداري من قبل الموظفين، كما أسفرت الجولة عن تحرير 13 محضر اشغال طريق بشوارع المدينة.



وكان محافظ المنيا، قد وجه رؤساء المراكز بالمرور الدوري والمفاجئ على الوحدات القروية والمدارس والمستشفيات والوحدات الصحية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز.

