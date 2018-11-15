"الكهرباء" تشهد تخريج 31 متدرباً من دول حوض النيل





شهد صباح اليوم الخميس المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات ، وعدد من قيادات القطاع إحتفالية تخريج عدد 31 متدرباً من دول حوض النيل فى عدد أربعة برامج تدريبية تحت عنوان " اتفاقيات شراء الطاقة ، نظام البناء والتملك والتشغيل والنقل BOOT وسياسات التسعير"، " الصيانة والتشغيل لشبكات التوزيع والشبكات الذكية " ، " عازلات الخطوط الهوائية لنقل الكهرباء ذات الضغط العالى " ،" تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية وكفاءة الطاقة".





وأوضح "عمران" فى بيان للوزارة،أن هذه البرامج التدريبية شملت عدد من المتدربين من دول حوض النيل من بوروندى ، الصومال ،جنوب السودان، مضيفا أن هذه البرامج تأتي ضمن عدد من الدورات التدريبية الجارى تنفيذها فى إطار مشروع التعاون مع الدول الأفريقية الذى يتبناه القطاع ويتم تنفيذه لبناء القدرات البشرية بدول حوض النيل فى مجالات الكهرباء فى مصر سواء من خلال البرامج التدريبية أو بإيفاد الخبراء المصريين لهذه الدول فى مختلف مجالات الطاقة.





وأكد فى الكلمة التى ألقاها خلال الاحتفالية أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدأت تلك البرامج التدريبية منذ عام 2007، وذلك مع دولتى السودان وإثيوبيا، وتقدم الوزارة فى الوقت الحالى التدريب لدول حوض النيل والقرن الأفريقى ، وذلك لتبادل المعرفة حول كافة مجالات الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع بالإضافة إلى المجالات الإدارية.





كما أكد ان قطاع الكهرباء يستمر فى تقديم الدورات التدريبية، والدعم الفنى وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف، من خلال التعاون فى مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.





وأعرب عن أمله فى قيام السادة المتدربين بنقل المعرفة والمهارات التى اكتسبوها من البرامج التدريبية مع زملائهم لتحقيق الاستفادة القصوى وتحسين الوضع الحالى لقطاع الكهرباء فى بلادهم ، كما أعرب عن رغبته فى دعم أواصر التعاون بين دول حوض النيل كافةً لتحقيق الأهداف المرجوة وذلك من خلال ترشيح المشارك المناسب لحضور البرامج التدريبية التى يقوم بتنظيمها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية.





هذا وقد تخلل هذه الدورات التدريبية عدد من الزيارات الميدانية لمواقع مشروعات الكهرباء، كما تم زيارة عدد من المواقع السياحية على أرض مصر.







