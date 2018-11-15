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"الداخلية" تنظم حملات للتبرع بالدم بمشاركة الضباط والأفراد والمجندين (صور)

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:28 ص
الداخلية تنظم حملات للتبرع بالدم بمشاركة الضباط والأفراد والمجندين (صور)
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هبة عبد الحفيظ
 

نظمت أكاديمية الشرطة ومديرية أمن الإسكندرية، حملات للتبرع بالدم شارك فيها عدد كبير من طلاب الأكاديمية وضباط وأفراد مديرية أمن الإسكندرية.

 

وكما قامت مديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية ووزارة الصحة بالمشاركة في حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بإدارة مرور الإسكندرية، وإدارة قوات أمناء الإسكندرية، وذلك تحت الإشراف الطبي لقطاع الخدمات الطبية بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.


المزيد عن: وزارة الداخلية مديرية أمن الأسكندرية ضباط التبرع بالدم
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