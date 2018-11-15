حكايات اليوم..افتتاح مقبرة توت عنخ آمون للجمهور.. وميلاد "طه حسين"

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 15 نوفمبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها؛ افتتاح مقبرة توت عنخ آمون.

افتتاح مقبرة توت عنخ آمون للجمهور

في مثل هذا اليوم 14 نوفمبر من عام 1939م، افتتاح مقبرة توت عنخ آمون للجمهور، حيث كان أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشر في تاريخ مصر القديم، وكان فرعون مصر من 1334 إلى 1325 ق.م. في عصر الدولة الحديثة.

يعتبر توت عنخ أمون من أشهر الفراعنة لأسباب لا تتعلق بانجازات حققها أو حروب انتصر فيها كما هو الحال مع الكثير من الفراعنة؛ وإنما لأسباب أخرى تعتبر مهمة من الناحية التاريخية ومن أبرزها هو اكتشاف مقبرته وكنوزه بالكامل دون أي تلف. واللغز الذي أحاط بظروف وفاته إذ اعتبر الكثير وفاة فرعون في سن مبكرة جدًا أمرًا غير طبيعي وخاصة مع وجود آثار لكسور في عظمي الفخذ والجمجمة، وزواج وزيره من أرملته من بعد وفاته وتنصيب نفسه فرعونًا.

تبادل الأسرى بين مصر وإسرائيل

وفي مثل هذا اليوم 15 نوفمبر من عام 1973م، عملية تبادل أسرى بين مصر وإسرائيل برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك بعد نهاية معارك حرب أكتوبر.

طه حسين

فيما ولد الناقد والأديب طه حسين، في 1889م، لُقّب بعميد الأدب العربي، حيث غيّر الرواية العربية، مبدع السيرة الذاتية في كتابه "الأيام" الذي نشر عام 1929.

يعتبر من أبرز الشخصيات في الحركة العربية الأدبية الحديثة، يراه البعض من أبرز دعاة التنوير في العالم العربي، في حين يراه آخرون رائدا من رواد التغريب في العالم العربي.

محمد فريد

فيما رحل السياسي المصري محمد فريد، عن عالمنا في مثل هذا اليوم 15 نوفمبر من عام 1919م، وهو من أصل تركي، أنفق ثروته في سبيل القضية المصرية، وهو أحد كبار الزعماء الوطنيين بمصر وله تمثال في ميدان باسمه بالقاهرة تخليدًا لذاكره، وترأس الحزب الوطني بعد وفاة مصطفى كامل.