وزير القوى العاملة: التعاون بين النقابات العربية يقرب المسافات بين الدول

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن توحد التنظيمات النقابية العربية ضروري، ويساهم في علاج أي قصور في عمل النقابات.

وأشار "سعفان"، خلال تقرير خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"، اليوم الخميس، إلى أن التعاون بين النقابات العربية يقرب المسافات بين الدول، وهو ما يؤدي إلى إزالة العقبات والمعوقات التي قد تؤثر على العمل المشترك.