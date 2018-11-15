ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير القوى العاملة: التعاون بين النقابات العربية يقرب المسافات بين الدول

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:23 ص
وزير القوى العاملة: التعاون بين النقابات العربية يقرب المسافات بين الدول
طباعة
هدى عبدالرازق
 

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن توحد التنظيمات النقابية العربية ضروري، ويساهم في علاج أي قصور في عمل النقابات.

 

وأشار "سعفان"، خلال تقرير خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"، اليوم الخميس، إلى أن التعاون بين النقابات العربية يقرب المسافات بين الدول، وهو ما يؤدي إلى إزالة العقبات والمعوقات التي قد تؤثر على العمل المشترك.


المزيد عن: وزير القوى العاملة النقابات العربية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
-
x
18:15
-
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 12:20:02 PM