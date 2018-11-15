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السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فىي الهرم دون إصابات

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:22 ص
السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فىي الهرم دون إصابات
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كريم المنجي
 

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة الهرم دون إصابات، أنتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

 

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الهرم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، قبل عملية إخماد الحريق.

المزيد عن: شقة حريق تسيطر الهرم الحماية المدنية
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