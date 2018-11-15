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الحوثيون يعطلون دخول سفن لميناء الحديدة.. والتحالف يحذر

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 10:02 ص
الحوثيون يعطلون دخول سفن لميناء الحديدة.. والتحالف يحذر
ميناء الحديدة
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وكالات
 

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الميليشيات الحوثية عطلت دخول وتفريغ خمس سفن في ميناء الحديدة وسفينة في ميناء الصليف، محذراً من أن سلوك الانقلابيين سيؤثر على معيشة وصحة الشعب اليمني.

 

وذكر التحالف أنه أصدر 6 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، تحمل مواد أساسية وغذائية وطبية ومشتقات نفطية.

 

كما بيّن أن 5 سفن تتواجد في ميناء الحديدة، و5 تنتظر الدخول للميناء منذ أكثر من شهر.

 

من جهتها، رصدت منظومة الدفاع الجوي للتحالف سقوط صاروخ باليستي في البحر أطلقته الميليشيات باتجاه ميناء الحديدة الأربعاء.

 

وأطلق الحوثيون الصاروخ الباليستي من مديرية الصليف مستهدفين ميناء الحديدة، وذلك عقب هزائمهم المتلاحقة داخل المدينة.

 

كذلك يأتي قصف الانقلابيين العشوائي للمنشآت الحيوية داخل الحديدة بعد سقوط أعداد كبيرة من عناصرهم في جبهة الساحل الغربي لليمن ما بين قتيل وأسير على يد عناصر المقاومة اليمنية.

 

المزيد عن: ميناء الصليف ميناء الحديدة دخول السفن اليمن التحالف العربي
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